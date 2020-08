Parteien : Landesparteitag der Grünen mit Vorstands- und Listenwahl

Zweistellige Umfragewerte schüren die Hoffnungen der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, im kommenden Jahr die Rückkehr in den Landtag zu schaffen und erstmals auch zwei Kandidaten in den Bundestag zu bringen. «Auch bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 lagen wir über zehn Prozent. Insofern sind wir ganz hoffnungsfroh», sagte Grünen-Landeschefin Ulrike Berger am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

13. August 2020, 12:20 Uhr