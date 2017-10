Fußball : Landespokal: Hansa Rostock nach 3:1 beim Bölkower SV weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 16:24 Uhr

Titelverteidiger FC Hansa Rostock hat die dritte Runde im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern wie erwartet gemeistert. Der Drittligist zog am Samstag mit einem 3:1 (2:0) beim Siebtligisten Bölkower SV in das Achtelfinale ein. Selcuk Alibaz (24. Minute), Willi Evseev (34.) und David Rosinski (50./Eigentor) erzielten in Krakow am See die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev, der im wesentlichen seine Stammelf aufbot. Kevin Kleindorff (48.) erzielte für den Landesliga-Tabellenführer den Ehrentreffer.

Pokal-Übersicht