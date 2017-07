G20 : Landespolizei fordert Ausgleich für harten G20-Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Henrik Josef Boerger 1 von 1

Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Die rund 700 Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern haben nach ihrem Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg entsprechende Anerkennung gefordert. Alle rechtlichen Möglichkeiten müssten geprüft werden, um der außergewöhnlichen Einsatzbelastung schnell und unbürokratisch Rechnung zu tragen, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, am Dienstag. «Der G20-Gipfel in Hamburg verlangte der Polizei personell und materiell alles ab. Da reicht es einfach nicht, Gewalt nur verbal zu verurteilen, der Polizei zu danken, den verletzten Einsatzkräften gute Besserung zu wünschen und auf den nächsten Einsatz zu warten.» Denkbar ist aus Sicht der Gewerkschaft etwa die Gewährung von drei Tagen Sonderurlaub. In anderen Bundesländern werde dies so gemacht, sagte Gewerkschaftssprecher Marco Bialecki. Bei den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind elf Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern verletzt worden.

Hamburg.de - G20-Gipfel

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 11:24 Uhr