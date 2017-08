Polizei : Landespolizei startet Plakataktion zur Nachwuchswerbung

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern geht bei der Nachwuchswerbung in die Offensive. Am Donnerstag wird in Schwerin eine Plakataktion gestartet, die bei jungen Leuten das Interesse am Polizeidienst wecken soll. SPD und CDU hatten sich nach der Landtagswahl im Vorjahr darauf verständigt, 150 zusätzliche Stellen bei der Landespolizei zu schaffen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und den neuen Terrorgefahren begegnen zu können. Auch weil immer mehr Beamte in Pension gehen, weitet die Polizeischule in Güstrow die Ausbildung aus. In dieser Woche wurden laut Innenministerium 160 Anwärter in den Dienst der Landespolizei übernommen. Vor zwei Jahren lag die Zahl der Neueinstellungen mit 88 nur halb so hoch.

Informationen zur Polizeibewerbung

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 02:30 Uhr