Finanzen : Landesrechnungshof drängt Landesregierung zum Sparen

von dpa

16. Juni 2020, 11:03 Uhr

Wegen der coronabedingten Neuverschuldung drängt der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommerns die Landesregierung zu einem konsequenten Sparkurs, der auch das Personal nicht ausnimmt. Angesichts der Herausforderungen in Folge der Coronavirus-Krise müsse die Landesregierung schnell ein neues Personalkonzept erarbeiten, forderte Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen am Dienstag in Schwerin anlässlich der Veröffentlichung des neuen Landesfinanzberichts. Etwa jeden vierten Euro gebe das Land für Personal aus und durch zusätzliche Einstellungen wie bei Polizei, Justiz und Lehrern würden die Kosten schneller steigen als zunächst geplant. Für den Bericht hatte der Rechnungshof Einnahmen und Ausgaben des Landes für das Jahr 2018 bilanziert, zugleich aber auch schon die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Blick genommen. Erstmals seit 2005 müsse das Land wieder Schulden machen, um die staatlichen Hilfsmaßnahmen bezahlen zu können.