Finanzen : Landesrechnungshof legt neuen Landesfinanzbericht vor

Obwohl der Landesetat Mecklenburg-Vorpommerns seit Jahren im Plus ist, findet der Landesrechnungshof immer wieder etwas zum Beanstanden. Nun legt die Prüfbehörde ihren neuen Landesfinanzbericht vor.

von dpa

25. April 2019, 06:33 Uhr

Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen legt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Schwerin den neuen Landesfinanzbericht für Mecklenburg-Vorpommern vor. In dem jährlichen Bericht werden Einnahmen und Ausgaben des Landes bilanziert. Dieses Mal geht es um den Haushalt von 2017. Der Landesfinanzbericht ist für den Landtag Grundlage zur Entlastung der Landesregierung für ein Haushaltsjahr.

Nach Angaben des Finanzministeriums hatte das Land 2017 einen Überschuss von 327 Millionen Euro erzielt und den Großteil davon zum Schuldenabbau eingesetzt. Dank sprudelnder Steuereinnahmen und Hilfen von Bund und Ländern muss Mecklenburg-Vorpommern seit 2006 nicht mehr auf Pump leben.

Neben der allgemeinen Kassenlage untersucht der Rechnungshof auch alljährlich die Mittelverwendung in ausgewählten Bereichen und wird dabei oft fündig. So wurden in der Vergangenheit unter anderem Teile der Wirtschaftsförderung oder der Hochschulfinanzierung bemängelt. In der Kritik stand vielfach zudem die Höhe der Finanzzuweisungen des Landes an die kommunale Ebene, die von 2020 an noch einmal massiv steigen sollen.

Im Vorjahr hatte sich Rechnungshofpräsidentin Johannsen enttäuscht darüber geäußert, wie wenig die Landesregierung Empfehlungen ihrer Behörde nachkomme. Zwar hätten diese keinen rechtsverbindlichen Charakter, doch sei die Situation aus Sicht des Landesrechnungshofs unbefriedigend, sagte sie.