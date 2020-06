Kabinett : Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen

von dpa

09. Juni 2020, 01:28 Uhr

Der geringe Zuwachs an neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern nährt die Hoffnung auf weitere Lockerungen im Alltag und im Gastgewerbe. In einer neuerlichen Klausursitzung will die Landesregierung am heutigen Dienstag in Schwerin über das weitere Vorgehen beraten. Zu der Ministerrunde seien erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Kabinettssitzung ist die erste, die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer dreiwöchigen Anschlusskur nach ihrer erfolgreichen Krebstherapie geleitet wird. Grundlage der Beratungen ist der so genannte «MV-Plan», in dem bislang alle Phasen der Verhaltenslockerungen fixiert wurden.