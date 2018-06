Bildung : Landesregierung gibt Startschuss für Schul-Sanierung

von dpa

26. Juni 2018, 02:52 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern will mit Hilfe des Bundes ein millionenschweres Schulbauprogramm starten. Heute (10.00 Uhr) wird sich die Landesregierung auf ihrer Sitzung in Schwerin mit dem Thema befassen und erste Maßnahmen beschließen. Am Mittag dann will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über die geplanten Baumaßnahmen informieren. Das Schulbauprogramm speist sich aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 75 Millionen Euro. Das Land gibt 25 Millionen Euro aus seinem Strategiefonds. Für freie Schulen stehen den Angaben zufolge weitere 10 Millionen Euro vom Bund bereit. Doch sollen laut Schwesig weitere Fördertöpfe für den Schulbau im Land geöffnet werde, so dass sich die Investitionssumme auf insgesamt 275 Millionen Euro erhöhen könne.