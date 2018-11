Abfall : Landesregierung: Grenzwerte in Ihlenberg überschritten

Die Landesregierung hat Grenzwertüberschreitungen bei Schwermetallen auf der Deponie Ihlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) eingeräumt. Sie seien aber «nicht justiziabel», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin. «Wir gehen davon aus, dass keine Rechtsverstöße festgestellt werden.» Die Mülllieferungen aus Italien auf die landeseigene Deponie seien aber vorerst ausgesetzt worden. Zudem gebe es ein strengeres Monitoring: Jeder eingehende Transport werde beprobt. Das koste 10 000 Euro pro Tag. Auch sei ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben worden.

von dpa

14. November 2018, 17:27 Uhr

Der Arbeitsschutz auf der Deponie werde als vorbildlich eingeschätzt, sagte Glawe. Umweltminister Till Backhaus (SPD) räumte ein, dass der Bericht des ehemaligen Innenrevisors der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) in Nordwestmecklenburg, Stefan Schwesig, darauf hinweise, dass sich die Landesregierung der Sache annehmen müsse. Schwesig - Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) - schreibt von drastischen Überschreitungen der Deponiewerte für Cadmium, Zink, Blei und Kupfer.