Kunst : Landesregierung lobt Kulturpreis aus

von dpa

14. Mai 2018, 17:44 Uhr

Von der Landesregierung ist der mit 10 000 Euro dotierte Kulturpreis des Landes ausgelobt worden. Vorschläge für Preisträger könnten noch bis zum 1. Juli schriftlich an das Bildungsministerium geschickt werden, teilte das Ministerium am Montag mit. «Mit dem Landeskulturpreis sollen jene Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Gruppen geehrt werden, die das Kulturleben in unserem Land in außerordentlicher Art und Weise bereichern», erklärte Kulturministerin Birgit Hesse (SPD). Voraussetzung für eine Auszeichnung sei «ein enger Bezug zu Land und Leuten». Neben dem Hauptpreis wird auch ein mit 5000 Euro dotierter Förderpreis vergeben.