Regierung : Landesregierung stellt Weichen für Wiederaufbau der Darßbahn

Nach jahrelangen Debatten kommt der Wiederaufbau der sogenannten Darßbahn nun offenbar in Fahrt. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag in Schwerin einen Beschluss zur Wiedererrichtung der Bahnstrecke zur Ferienhalbinsel Darß/Zingst gefasst. Das schließe die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel ein.

von dpa

18. August 2020, 15:01 Uhr