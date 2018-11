Regierung : Landesregierung tagt in Brüssel: Schwesig trifft Juncker

Die Landesregierung will die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns bei der EU stärker vertreten. Am kommenden Dienstag werde das Kabinett deshalb zum ersten Mal in der Geschichte des Landes in Brüssel tagen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

von dpa

22. November 2018, 14:29 Uhr

Die Ministerriege reist den Angaben zufolge unter Leitung von Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) bereits am Montag in die belgische Hauptstadt. An beiden Tagen seien Gespräche mit Spitzenvertretern der EU-Kommission geplant.

Schwesig und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) wollen laut Staatskanzlei Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen. Die komplette Landesregierung ist für ein Gespräch mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger angemeldet. Außerdem ist ein gemeinsames Gespräch mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan geplant. Zu den weiteren vereinbarten Treffen gehört ein Gespräch von Agrarminister Till Backhaus (SPD) mit dem EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittel, Vytenis Andriukaitis.

Schwesig betonte: «Wir müssen die Interessen unseres Landes stärker in Brüssel vertreten.» Viele Entscheidungen, die das Land und den Alltag in den Städten und Dörfern betreffen, würden auf europäischer Ebene getroffen. «Deshalb ist es wichtig, dass wir in Brüssel Flagge zeigen, Gespräche führen und für die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns eintreten.»

Ein wichtiges Thema der Gespräche werde die künftige EU-Strukturförderung sein. «Wir brauchen auch in der kommenden Förderperiode die Unterstützung der EU, insbesondere wenn es um den ländlichen Raum geht», sagte Schwesig. Durch den Brexit könnte weniger Geld zur Verfügung stehen als in der Vergangenheit.