Landtag : Landesregierung und Finanzausschuss beraten zu MV Werften

Die Rettung der MV Werften wird erneut Thema in Kabinett und Landtag. Für Freitag beraumte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach Angaben eines Sprechers eine Telefonschalte der Landesregierung dazu an. Am Montag kommt der Finanzausschuss des Landtags zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, um über die Situation auf den MV Werften zu beraten.

von dpa

01. Oktober 2020, 14:27 Uhr