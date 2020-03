Gesundheit : Landesregierung verzichtet auf Veranstaltungsverbote

Während das Nachbarland Schleswig-Holstein rigoros Großveranstaltungen unterbindet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, zögert Mecklenburg-Vorpommern noch. Es scheint aber nur eine Frage der Zeit.

von dpa

11. März 2020, 14:12 Uhr

Anders als etwa Bayern will die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie Großveranstaltungen im Land nicht unterbinden. «Wir schauen auf jeden Einzelfall. Zur Zeit sind wir der Meinung, dass wir noch keine grundsätzliche Regelungen brauchen, um Veranstaltungen zu untersagen», erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Die Entscheidung liege weiterhin bei den Gesundheitsbehörden vor Ort in Abstimmung mit den jeweiligen Kommune.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 erhöhte sich am Mittwoch auf 17. Bei fast allen verlaufe die Infektion gemäßigt, so dass sie zu Hause in Quarantäne bleiben könnten. Ein 78 Jahre alter Patient wurde laut Glawe in eine Klinik gebracht. Die Infizierten befänden sich in der Betreuung des jeweiligen Gesundheitsamtes.

Der Minister versicherte, dass die zuständigen Behörden und die medizinischen Einrichtungen auf die Erfordernisse eingestellt seien. «Das Land ist auf steigende Infektionszahlen vorbereitet», betonte Glawe. Gleichzeitig appellierte er an die Bevölkerung, durch konsequente Hygiene und Verzicht auf nicht erforderliche Reisen zur Eindämmung der Epidemie beizutragen. «Es geht darum, die Ansteckungsgefahren zu minimieren», sagte Glawe.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte dazu auf, sich im Interesse der Risikogruppen wie Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen solidarisch zu zeigen und sich strikt an die Regeln zu halten. «Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass es die eine oder andere Einschränkung gibt», sagte sie. Es gelte immer gut zu überlegen, ob Veranstaltungen durchgeführt werden. So habe das Kabinett entschieden, den für Ende März geplanten Bürgerdialog der Minister im Rahmen der Serie «Landesregierung vor Ort» abzusagen und stattdessen Internet-Chats anzubieten. Die Entwicklung müsse ernst genommen werden, Grund zur Panik bestehe aber nicht, betonte die Regierungschefin.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte empfohlen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. In Bayern und Schleswig-Holstein zum Beispiel setzten die Landesregierungen die Empfehlung um und untersagten entsprechende Veranstaltungen landesweit.

Wie Glawe machte auch Schwesig deutlich, dass sich nicht nur der Bund sondern auch das Land darauf vorbereitet habe, der Wirtschaft bei konjunkturellen Problemen zu helfen. So plane das Land selbst Rekordinvestitionen, zudem seien die Rücklagen für wirtschaftliche Schwächephasen gut gefüllt. Glawe verwies auf die deutlich gesenkte Schwelle für Kurzarbeit. Das Land biete insbesondere auch für die Tourismusbranche bei ausbleibenden Gästen Unterstützung an, indem zur Überbrückung Fort- und Weiterbildungskurse für Mitarbeiter finanziert würden.

Redner aller Fraktionen mahnten ein besonnenes und umsichtiges Reagieren auf die Gefährdungslage an. Die Linke forderte zudem, unverzüglich eine landeseigene Notfallreserve an Desinfektionsmitteln und Schutzbekleidung anzulegen.