Gesundheit : Landesregierung will Luca-App flächendeckend

Mecklenburg-Vorpommern will bei der elektronischen Kontaktnachverfolgung in der Corona-Krise ganz vorn dabei sein. Dabei setzt es auf die Luca-App, hinter der unter anderem der Rapper Smudo steht. Als erstes Bundesland hat MV die System-Lizenz gekauft.

Schwerin | Laden betreten, Smartphone an den QR-Code auf einem Tischchen am Eingang halten und losshoppen, Essen oder Konzert genießen: So soll die neue Welt in Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Kultur in Corona-Zeiten aussehen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern setzt dabei voll auf die Luca-App, hinter der unter anderem der Rapper Smudo steht. Als erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.