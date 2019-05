Landtag : Landesregierung will staatlichen Einfluss ausweiten

Die Landesregierung will den staatlichen Einfluss auf dem Wohnungsmarkt ausweiten. Die kommunalen Wohnungsgesellschaften müssten gestärkt werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde im Landtag. «Wir wollen mit einer Bundesratsinitiative erreichen, dass kommunale Wohnungsunternehmen wieder als gemeinnützig anerkannt werden.»

von dpa

22. Mai 2019, 13:34 Uhr

Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger erklärte, wären diese Unternehmen dann von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. Er schlug außerdem vor, dass die öffentliche Hand Grundstücke für den Mietwohnungsbau künftig nicht mehr an Investoren verkaufen, sondern in Erbpacht vergeben sollte.