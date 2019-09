Schulen : Landessieger im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Schüler aus Demmin und Rostock sind am Dienstag in Schwerin als Landessieger im Geschichtswettbewerbes des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Unter dem Motto «So geht's nicht weiter» waren insgesamt 20 Beiträge aus Mecklenburg-Vorpommern eingereicht worden. Die Gewinner erhielten bei der Auszeichnung im Plenarsaal des Landtages jeweils 250 Euro. Zudem wurden drei weitere Förderpreis mit je 100 Euro verliehen.

von dpa

24. September 2019, 19:12 Uhr

Einer der Förderpreise ging an Joseph Leonhard Pahl aus der 8. Klasse der Werkstattschule in Rostock. Unterstützt von seiner Tutorin Therese Manz legte er auf Facebook ein Tagebuch des Werftarbeiters Robert Dahlem an. Basierend auf seiner Recherche erzählt Joseph aus der Perspektive des Werftarbeiters von den Tagen des Arbeiteraufstands im Juni 1953 in Rostock.

Der historische Forschungswettbewerb war 1973 von dem damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und dem Industriellen Kurt Körber ins Leben gerufen worden. Er findet alle zwei Jahre mit wechselndem Thema unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten statt. Bundesweit beteiligten sich dieses Jahr rund 5600 Schülerinnen und Schüler mit knapp 2000 Beiträgen.

Im Gegensatz zu den bundesweit steigenden Teilnehmerzahlen machten im Nordosten nur halb so viele Teilnehmer wie beim vorigen Mal mit. «Wir haben dafür keine rechte Erklärung. Es braucht halt engagierte Lehrer und eine Schulleitung, die den Raum für den Wettbewerb gibt», sagte Christine Strotmann, Programm-Managerin des Geschichtswettbewerbs. Als Vorbild gilt die Werkstattschule in Rostock. Sie wurde bereits mehrfach als landesbeste Schule ausgezeichnet und erhielt auch in diesem Jahr eine Prämie von 1000 Euro.