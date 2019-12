Justiz : Landessozialgericht: Präsidentin in Ruhestand verabschiedet

von dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat die zum Jahresende in den Ruhestand tretende Präsidentin des Landessozialgerichts (LSG), Birgit Freund, verabschiedet. In mehr als zehn Jahren an der Spitze des LSG habe sie große Herausforderungen gemeistert, erklärte Hoffmeister zur Übergabe der Ruhestandsurkunde am Donnerstag in Schwerin. Freund (64) war vor 25 Jahren von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt. Ihre Nachfolge ist noch offen, die Stelle ist ausgeschrieben.