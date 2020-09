Sucht : Landesstelle: Suchtprobleme mit Sportwetten nehmen zu

Sportwetten - insbesondere im Internet - werden für eine wachsende Zahl von Spielern in Mecklenburg-Vorpommern zum Suchtproblem. Im vergangenen Jahr suchten 38 Menschen Rat bei einer Suchtberatungsstelle, wie die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen Mecklenburg-Vorpommern am Montag in Schwerin mitteilte. Von ihnen hätten 32 Probleme mit Online-Sportwetten gehabt. Im Jahr davor seien es noch 24 Sucht-Betroffene gewesen, darunter 20 mit Problemen in Bezug auf Online-Sportwetten. Die Zahl von Glücksspielsucht-Klienten insgesamt sei von 320 auf 361 gestiegen.

von dpa

28. September 2020, 17:20 Uhr