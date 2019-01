Theater : Landestheater Schleswig-Holstein bekommt Intendantin

von dpa

25. Januar 2019, 17:36 Uhr

Die Musik- und Literaturwissenschaftlerin Ute Lemm wird zum 1. August nächsten Jahres Generalintendantin und Geschäftsführerin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Die Gesellschafterversammlung wählte die gebürtige Schwerinerin am Freitag in Rendsburg. Lemm wird Nachfolgerin von Generalintendant Peter Grisebach, der seinen im August 2020 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert hatte. Sie ist seit der Spielzeit 2016/2017 als künstlerische Betriebsdirektorin und Orchesterdirektorin am Theater Erfurt tätig.