Tourismus : Landestourismusverband: Woitendorf neuer Geschäftsführer

Der bisherige Vize-Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, ist zum Verbandsgeschäftsführer berufen worden. Der 44 Jahre alte Woitendorf folgt auf Bernd Fischer, der nach 25-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand geht, teilte der Verband am Donnerstag beim 29. Tourismustag MV in Warnemünde mit.

von dpa

28. November 2019, 12:04 Uhr

30 Jahre nach dem Mauerfall stehe die Branche vor einer Zeitenwende, sagte Verbandspräsident Wolfgang Waldmüller. «Die Zeiten scheinbar mühelosen und automatischen Wachstums in MV sind definitiv vorüber.» Andere Urlaubsländer wandelten sich schneller. Der internationale Durchbruch lasse auf sich warten, die junge Generation hätte andere Ziele im Sinn, betonte er. Digitalisierung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftesicherung und die Entwicklung ländlicher Räume seien Themen, die die Branche beschäftigen werden.

«Der Tourismus muss sich seine Rolle für die Landesentwicklung und die Lebensqualität in Mecklenburg-Vorpommern noch bewusster machen und vertreten», betonte Woitendorf. Er wolle Mecklenburg-Vorpommerns Rolle als führendes Urlaubsland neu definieren, erklärte er. «Wir wollen vorn sein bei Naturerlebnissen, bei der Wertschöpfung pro Gast, bei der Zufriedenheit von Urlaubern und Einheimischen sowie der Qualität in strategisch definierten Bereichen.»