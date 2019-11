Theater : Landesverband Freier Theater für Auftrittsförderung

von dpa

04. November 2019, 07:22 Uhr

Der Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern strebt ein neues Fördermodell an. Mit dem Kultusministerium werde über das Modell der Auftrittsförderung gesprochen, sagte Verbandsgeschäftsführerin Dörte Kiehn der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. «Unsere freien Theater erhalten zwar ausreichend Anfragen, aber es gibt viele kleine Orte mit kleineren Kulturvereinen, die nicht in der Lage sind, angemessene Gagen zu zahlen», betonte sie. Könne ein Veranstalter nur einen Betrag unterhalb der regulären Gage zahlen, könnte die Förderung aufstocken. Das käme sowohl den Bühnen und den Veranstaltern als auch den Zuschauern zugute, betonte Kiehn. Für das neue Fördermodell hoffe man auf zusätzliche finanzielle Mittel.