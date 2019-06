Gesellschaft : Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren mit russischen Gästen

1200 Jugendliche aus ganz Mecklenburg-Vorpommern verbringen die erste Ferienwoche im Zeltlager der Landesjugendfeuerwehr in Prora auf Rügen. Auf dem Campingplatz der Jugendherberge soll es heiß hergehen: Das Motto heißt «Jugendfeuerwehr rockt die Insel», wie der Landesfeuerwehrverband als Organisator mitteilte. Am Sonntagabend wurde das Camp eröffnet.

von dpa

30. Juni 2019, 20:46 Uhr

Unter den Teilnehmern sind auch russische Schüler und Studierende, die an der ersten Deutsch-Russischen Jugendwoche in Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. Die mehr als 60 Jugendlichen kommen aus der Partnerregion Leningrader Oblast. Veranstalter ist der im vergangenen Herbst gegründete Verein Deutsch-Russische Partnerschaft, dem der frühere Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) vorsteht. Die Teilnehmer können unter sieben verschiedenen Angeboten wählen, neben dem Feuerwehr-Camp etwa Ferienfreizeiten mit Volleyball oder Boxen, eine Pianistenwoche und ein Denkmalpflege-Camp.

Während des Zeltlagers der Jugendfeuerwehren sind Workshops, Ausflüge und Erkundungsfahrten auf der Insel Rügen geplant. Am Mittwoch wird Innenminister Lorenz Caffier (CDU) erwartet.

Das erste Landeszeltlager mit rund 600 Teilnehmern und Organisatoren veranstaltete der Landesfeuerwehrverband 2016. Es sei ein solcher Erfolg gewesen, dass er das Camp nun alle drei Jahre organisieren will. Der Landesfeuerwehrverband ist Dachverband aller öffentlichen Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Er engagiert sich nach eigenen Angaben in allen Angelegenheiten für die mehr als 40 000 Mitglieder aus 933 Freiwilligen Feuerwehren, sechs Berufs- und 600 Jugendfeuerwehren.