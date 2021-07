Freizeit : Landeszootag erneut mit freiem Eintritt für Kinder

Zum Landeszootag am 30. Juli bekommen Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren wie schon im Vorjahr freien Eintritt.

Schwerin | Die Aktion zum Ende der Sommerferien sei auch ein kleines Dankeschön an Kinder und Eltern für die Geduld und für das Mitmachen bei den Corona-Schutzmaßnahmen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Gerade Kinder hätten während der Pandemie viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Zudem sollten Interesse und Begeisteru...

