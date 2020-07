Freizeit : Landeszootag mit freiem Eintritt für Kinder

Auf dem Pony-Rücken durch den Tiererlebnispark Müritz in Grabowhöfe, Sonderführungen durch den Tropenzoo Bansin, Baumklettern im Naturerlebnispark Gristow, Schaufütterungen in Wismar, Neustrelitz und Wolgast: Die Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern locken mit bunten Programmen zum Landeszootag am 22. Juli. Das Agrarministerium in Schwerin veröffentlichte nun zur Erleichterung der Besuchsplanungen die Liste der 19 teilnehmenden Tierparks und ihrer Angebote. Auf der Internetseite seien auch Hinweise zu den coronabedingten Verhaltensregeln in den zoologischen Einrichtungen zu finden, teilte das Ministerium am Dienstag in Schwerin mit.

von dpa

14. Juli 2020, 15:41 Uhr