Landtag : Landgericht will Berufungsprozess gegen Arppe eröffnen

Rostock (dpa/mv) - Nach der Aufhebung der Immunität des früheren AfD-Landtagsabgeordneten Holger Arppe will das Landgericht Rostock zeitnah das Berufungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen ihn eröffnen. Wie eine Gerichtssprecherin am Freitag sagte, rechne sie noch in diesem Jahr damit. Der Prozess müsse neu aufgerollt werden.