Waffen : Landkreis: Bürger können illegale Waffen straffrei abgeben

In Deutschland können Bürger Waffen und Munition, die sie bisher illegal besitzen, jetzt ein Jahr lang straffrei bei der Polizei oder den Kreisbehörden abgeben. Darauf hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Dienstag in einer Mitteilung hingewiesen. Hintergrund sei eine neue Regelung zum Waffengesetz von EU und Bund. Diese Amnestie, von der sich die Behörden weniger Waffen im Umlauf erhoffen, gelte bis zum 5. Juli 2018. Inhaber von Waffenbesitzkarten wie Jäger oder Schützen müssten nun allerdings auch prüfen, inwieweit sie bestimmte Geschosse nach der Änderung noch besitzen dürfen.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 13:31 Uhr