Gesundheit : Landkreis stattet Schulen mit Einwegmasken aus

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim stattet alle Schulen mit Einwegmasken aus. 69 000 Masken seien an 69 Schulen gegeben worden, teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Donnerstag mit. «Falls ein Kind, ein Jugendlicher mal seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen hat, kann mit der Einwegmaske ausgeholfen werden.» Es gehe darum, gemeinsam durch die schwierige Corona-Situation zu kommen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Schüler ab der 5. Klasse und das Schulpersonal auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen, allerdings nicht im Unterricht.

von dpa

13. August 2020, 16:09 Uhr