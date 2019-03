Kriminalität : Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt vor falschen Rettern

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern, die sich in Warnkleidung als Rettungsdienstmitarbeiter ausgeben. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim am Mittwoch erklärte, seien Männer in gelb-grüner Einsatzkleidung aufgetaucht, die bei Bürgern im Osten des Landes um Spenden warben. «Das ist ohne Zweifel ein Versuch, die Bürgerinnen und Bürger abzuziehen», sagte Froitzheim.

von dpa

06. März 2019, 12:07 Uhr

In einem Fall habe eine Greifswalderin berichtet, dass solche Männer bei ihr geklingelt und sie bedrängt hätten, um Geld für einen «Eigenbetrieb Rettungsdienst» zu verlangen. Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes werbe keinerlei Spenden ein, weil der Rettungsdienst von den Krankenkassen über die Beiträge der Krankenversicherung finanziert werde.