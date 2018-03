Kommunen : Landkreistag geht in Klausur: Rufbusse als wichtiges Thema

Die künftige Organisation des öffentlichen Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern und die Digitalisierung sind Schwerpunkte bei der Klausurtagung des Landkreistages, die am Donnerstag in Schlemmin (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt. Wie Verbandsgeschäftsführer Matthias Köpp sagte, wollen Landräte und führende Kreistagsmitglieder zu Beginn des zweitägigen Treffens über die Ergebnisse der beiden Modellversuche zu Rufbussen beraten. Ziel sei es, mit Hilfe solcher Busfahrten auf Bestellung die Mobilität im ländlichen Raum kundengerecht und effizient zu gewährleisten. Rufbusse sind laut Köpp bislang in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald im Einsatz. Zu der Beratung werde auch Verkehrsstaatssekretärin Ina-Maria Ulbrich in Schlemmmin erwartet.

von dpa

01. März 2018, 05:29 Uhr

Die Nutzung von Datennetzen und Computerprogrammen in der Kommunalverwaltung werde ebenfalls breiten Raum bei der Klausur einnehmen, sagte Köpp. Die Landesregierung hatte erst in der Vorwoche angekündigt, 40 Millionen Euro aus dem Etatüberschuss von 2017 zusätzlich in die Digitalisierung zu stecken. Das Geld soll zu großen Teilen dafür eingesetzt werden, die elektronische Verwaltung in Land, Kreisen und Kommunen voranzubringen.