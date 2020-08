Schulen : Landkreistag übt Kritik an Maskenpflicht auf Schulhöfen

Der Landkreistag hat die Maskenpflicht auf Pausenhöfen kritisiert. Er forderte am Mittwoch in Schwerin mehr Augenmaß bei der Verhängung von Corona-Restriktionen. Wenn bereits Elf- und Zwölfjährige in der für die Erholung und Bewegung dringend notwendigen Hofpause an der frischen Luft nur noch in die Maske atmen dürften, sei das schwierig, heißt es in einer Mitteilung des Kommunalverbandes. In Mecklenburg-Vorpommern war am Montag als erstes Bundesland in das neue Schuljahr gestartet.

von dpa

05. August 2020, 14:50 Uhr