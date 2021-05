Gesundheit : Landrat Kerth für Öffnung von Hotels für Einheimische

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) hat sich für die Öffnung von Hotels und Gastronomien zum kommenden Donnerstag (Himmelfahrt) in seinem Landkreis ausgesprochen.

Stralsund | Urlaub solle dort zunächst für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns möglich sein, sagte Kerth am Freitag. Laut Kerth sollten dann Gastronomien innen und außen öffnen dürfen. Touristen aus den anderen Bundesländern sollten nach seinen Vorstellungen vom 28. Mai an Urlaub in dem Landkreis machen können. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz dürfen in Landkre...

