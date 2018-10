Kommunen : Landrat von Ludwigslust-Parchim kritisiert Strategiefonds

von dpa

Der von SPD und CDU eingerichtete millionenschwere Strategiefonds zur Förderung ausgewählter Projekte in Mecklenburg-Vorpommern trifft in den eigenen Reihen auf Kritik. «Ich halte überhaupt nichts vom Strategiefonds der Regierungsfraktionen im Landtag. Das Geld muss in die Städte und Gemeinden gegeben werden. Die Bürgermeister und Gemeindevertreter wissen am besten, was ihre Gemeinden brauchen», sagte der SPD-Politiker und neue Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, in einem Interview der «Schweriner Volkszeitung» (Montag). SPD und CDU hatten sich nach der Landtagswahl 2016 darauf verständigt, ein Viertel der Etatüberschüsse in den Strategiefonds zu stecken, aus dem Kommunen, Verbände und Unternehmen Zuschüsse für besondere Maßnahmen und Projekte erhalten.