Kommunen : Landrat will Image von Vorpommern-Greifswald verbessern

Der neue Landrat von Vorpommern-Greifswald, der CDU-Politiker Michael Sack, will das Image des Landkreises verbessern. Dies sei eine Kernfrage der Zukunft, um das Fachkräfteproblem zu beherrschen, sagte Sack, der am Mittwoch sein Amt als Landrat antrat. Mit Greifswald und den Küstenregionen wie der Insel Usedom habe der Kreis Regionen, die sich sehr dynamisch entwickelten. «Wir müssen als Kreis von Greifswald lernen.» Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gehört in Rankings zu den wirtschaftlich schwächsten Regionen in Deutschland. Im Tourismus und in der Landwirtschaft belege der Kreis aber Spitzenpositionen.

von dpa

24. Oktober 2018, 12:47 Uhr

Als Schwerpunkte nannte Sack den Breitbandausbau, die Sanierung der Kreisstraßen und Schulen sowie die Konsolidierung des Haushalts. Sein Motto: «Ärmel hochkrempeln und machen.» Sack, langjähriger Bürgermeister der Kleinstadt Loitz und Kreistagspräsident von Vorpommern-Greifswald, löste die langjährige Amtsinhaberin Barbara Syrbe ab, die 2001 als bundesweit erste Politikerin der PDS (später Linke) eine Landratswahl gewonnen hatte. Die 64-jährige war im Mai aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl angetreten. Sack hatte die Stichwahl mit 79,5 Prozent gegen den AfD-Bewerber gewonnen. Der 45-Jährige wird parteiübergreifend wegen seiner Sacharbeit geschätzt.