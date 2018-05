Wahlen : Landratswahl in Vorpommern-Rügen: Stichwahl

Bei den Landratswahlen im Kreis Vorpommern-Rügen kommt es am Sonntag in 14 Tagen zu einer Stichwahl zwischen den Kandidaten von CDU und SPD. Sie galten bereits im Vorfeld als Favoriten. Beim Wahlgang am Sonntag landete nach Auszählung der Stimmen der langjährige CDU-Bürgermeister des Ostseeheilbads Zingst, Andreas Kuhn, mit 34,6 Prozent auf Platz eins. Platz zwei belegte sein SPD-Kollege in der Nachbargemeinde Barth, Stefan Kerth, mit 28,7 Prozent. Der Einzelbewerber Steffen Ulrich kam auf 19,4 Prozent.

von dpa

27. Mai 2018, 20:48 Uhr

Der bisherige Landrat Ralf Drescher (CDU) war nicht mehr zur Wahl angetreten. Die Wahlbeteiligung lag nach den Internetangaben des Kreises bei 28,4 Prozent.