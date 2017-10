Schifffahrt : Landstromanlage versorgt Stena Line Fähren in Schweden

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die Fährreederei Stena Line hat zusammen mit Energieminister Christian Pegel (SPD) im schwedischen Hafen Trelleborg eine Landstromanlage in Betrieb genommen. Damit können die Stena-Fähren auf der Linie Rostock - Trelleborg dort mit Landstrom versorgt werden und müssen im Hafen nicht mehr ihre Motoren nutzen, teilte die Reederei am Dienstag mit. Dadurch werden Emissionen wie Kohlendioxid, Ruß oder Schwefel reduziert. Pegel bezeichnete die Anlage als «wichtigen Stützpfeiler» zukunftsfähiger Transportverbindungen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es solche Anlagen nicht. Der Rostocker Hafen und das Ministerium verweisen auf zu hohe Kosten.

