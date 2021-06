Landtag : Landtag bekennt sich zu Kampf gegen Antisemitismus

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hat sich besorgt über die Zunahme antisemitischer Straftaten gezeigt und entschiedenes Vorgehen des Staates dagegen angekündigt.

Schwerin | Antisemitismus in jedweder Form, ob Hetze oder Gewalt gegen jüdisches Leben und jüdische Einrichtungen, müsse mit aller Härte des Gesetzes verfolgt und bestraft werden. „Und wenn nötig, müssen die Strafen verschärft werden“, sagte Hoffmeister am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Es gelte alles zu tun für ein friedliches und sicheres Miteinander. „Jüd...

