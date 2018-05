Landtag : Landtag berät bessere Konditionen für Berufsschüler

Der Landtag befasst heute mit der Situation von Schülern und Berufsschülern. Auf Antrag der Koalition sollen die Zuschüsse zu Fahrt- und Unterkunftskosten von Auszubildenden mit langen Wegen zur Berufsschule verbessert werden. Im vergangenen Jahr waren von den 340 000 Euro, die dafür zur Verfügung standen, nur 191 000 abgerufen worden. Bisher können nur Azubis von der Förderung profitieren, die höchstens 500 Euro Lehrlingsentgelt bekommen.

von dpa

31. Mai 2018, 08:25 Uhr

Außerdem ist im Parlament eine Aussprache über die Orientierungsstufe an den Regionalen Schulen geplant. Auf Antrag der Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) sollen die bisherigen Erfahrungen ausgewertet werden. Nach der Grundschule wechseln nahezu alle Schüler im Nordosten für die Orientierungsstufe in Klasse fünf und sechs an die Regionale Schule.

Wer danach aufs Gymnasium geht, muss innerhalb weniger Jahre zwei Schulwechsel verkraften. Dies sorgt für Kritik und viele Eltern geben ihre Kinder auf Privatschulen, um ihnen das zu ersparen. Andererseits gilt die Orientierungsstufe als Überlebensgarantie für viele kleinere Regionalschulen im ländlichen Raum.