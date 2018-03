Landtag : Landtag berät erneut: Nutzen für Gemeinden mit Windparks

von dpa

15. März 2018, 05:48 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Der Landtag in Schwerin setzt am heutigen Donnerstag (09.00 Uhr) seine Beratungen im Plenum fort. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU befassen sich die Abgeordneten erneut mit Möglichkeiten, Gemeinden an den Erträgen von Energieanlagen vor ihrer Haustür zu beteiligen. Vorgeschlagen wird eine zusätzliche Grundsteuer für Areale, auf denen Windräder oder Solaranlagen stehen. Bislang fließen Steuererträge vor allem den Städten zu, in denen die Betreiber der Energieanlagen ihren Sitz haben. Dem Parlament liegt wie schon am Vortag eine Vielzahl von Anträgen vor, so dass erneut mit einer Sitzung bis in die Nacht hinein gerechnet wird. Themen sind unter anderem Mikro-Darlehen für Selbstständige, Erste-Hilfe-Kurse an Schulen, Vorkehrungen gegen Insektensterben und die Forderung nach einem Nachtragshaushalt.