Landtag : Landtag bringt Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf den Weg

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Mittwoch erstmals mit der geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland von 17,50 auf 18,36 Euro befasst. Die Landesregierung empfiehlt dem Parlament, den Schritt mitzugehen, um den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu decken. Die Abgeordneten überwiesen den Vorschlag der Regierung zur weiteren Beratung in den Ausschüsse des Landtags. Dagegen stimmten die AfD und der Einzelabgeordnete Holger Arppe. Die 16 Ministerpräsidenten der Länder hatten die Erhöhung im Juni unterschrieben, doch sie benötigen auch das Ja aller Landtage.

von dpa

23. September 2020, 15:06 Uhr