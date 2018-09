Landtag : Landtag dankt Feuerwehrleuten: Große Party im Oktober

von dpa

13. September 2018, 15:47 Uhr

Landtag und Regierung haben den Feuerwehrleuten in Mecklenburg-Vorpommern für ihren Einsatz zum Schutz von Leben und Gütern gedankt. Gerade in diesem Sommer mit vielen Wald- und Feldbränden hätten sie Großes geleistet. «Das war hervorragende Arbeit, auf die wir alle stolz sein können», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin unter dem Beifall der Abgeordneten. Die oppositionelle Linke hatte angesichts der hohen Zahl von Einsätzen im Dürre-Sommer 2018 eine Aussprache dazu beantragt. Caffier kündigte an, dass es neben der Danke-Schön-Veranstaltung am Samstag im Rahmen der Agrarmesse Mela in Mühlengeez bei Güstrow eine weitere Aktion geben werde. Am 13. Oktober wolle die Landesregierung in Rostock allen Feuerwehrleuten des Landes mit einer großen Party danken.