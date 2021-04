Landtag : Landtag debattiert über Tierschutz

Zehntausende Tiere sind beim Brand einer Schweinezuchtanlage in Mecklenburg-Vorpommern qualvoll verendet. Seither wird wieder intensiv über industrielle Tierhaltung und Tierwohl debattiert. Nun auch im Schweriner Landtag.

Schwerin | Ende März brannten die Ställe einer großen Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Kreis Vorpommern-Greifswald). Zwei Wochen nach dem verheerenden Brand, bei dem rund 55 000 Sauen und Ferkel verendeten, befasst sich der Landtag mit der Haltung von Nutztieren. Auf Initiative der CDU ist zum Sitzungsauftakt am Mittwoch das Tierwohl in Zucht- und Mastbetriebe...

