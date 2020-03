Landtag : Landtag dringt auf zukunftsfähige Krankenhauslandschaft

Die jüngsten Probleme bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung von Kindern in ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns alarmieren auch den Landtag in Schwerin. In einem von den Regierungsparteien CDU und SPD initiierten Beschluss wird die Landesregierung aufgefordert, alle Krankenhausstandorte so zu stärken, dass eine «flächendeckende stationäre medizinische Versorgung» sichergestellt wird. Der SPD-Abgeordnete Julian Barlen forderte wirksamere rechtliche Regelungen. Damit solle verhindert werden, dass sich Krankenhausträger aus nicht profitablen Bereichen wie der Kindermedizin oder der Geburtshilfe zurückziehen. «Die Politik muss die Regeln bestimmen», forderte Barlen.

von dpa

12. März 2020, 16:11 Uhr

Anlass der Debatte waren unter anderem Pläne zur Schließung von Kinder- und Geburtenstationen an Kliniken im Nordosten. Als maßgeblichen Grund hatten die Krankenhausbetreiber etwa in Parchim und Crivitz Mangel an Fachkräften genannt. Insbesondere fehlen Kinderärzte und Hebammen. Dort wurde auch eine nicht kostendeckende Finanzierung dieser Klinikbereiche beklagt.

Ein Antrag der Linken, auch die Rückführung privater Kliniken in öffentliche Trägerschaft verstärkt in den Blick zu nehmen, fand keine Mehrheit. Dazu müsse es zunächst einmal einen Verkäufer und einen Kaufwilligen geben, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Ziel der Landesregierung sei es, alle 37 Kliniken im Land zu erhalten. «Es geht darum, die Grund- und Regelversorgung in der Fläche sicherzustellen», sagte Glawe.

Nach dem Willen der Regierungsfraktionen soll sich eine Kommission aus Abgeordneten und Fachleuten mit der Zukunft der Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern befassen und Mitte 2021 einen Bericht mit Reformvorschlägen vorlegen. Zudem sollen die Einstellung von Medizinern mit einer Ausbildung im Ausland in heimischen Krankenhäusern erleichtert und die Fortbildung von jungen Medizinern effizienter gestaltet werden.