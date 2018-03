Landtag : Landtag ebnet Weg für bessere Überwachung

von dpa

14. März 2018, 14:22 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Der Landtag in Schwerin hat den Weg für den Einsatz elektronischer Fußfesseln zur Überwachung islamistischer Gefährder geebnet. Nach der abschließenden Beratung stimmten am Mittwoch im Parlament die Fraktionen von SPD, CDU und BMV für eine entsprechende Änderung des Landespolizeigesetzes, AfD und Linke enthielten sich der Stimme. Als Reaktion auf folgenschwere Anschläge wie 2016 auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hatte der Bundestag die Maßnahmen zur Terrorabwehr verschärft. Die Änderungen mussten allerdings in Landesrecht überführt werden. Mit der Neufassung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern wurde auch der Einsatz sogenannter Bodycams bei Polizeieinsätzen geregelt.