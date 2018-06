Landtag : Landtag fordert kostenfreie Handwerksmeister-Ausbildung

von dpa

28. Juni 2018, 10:57 Uhr

Die Ausbildung von Handwerksmeistern soll nach dem Willen des Landtags kostenfrei werden. Der Bund solle ein Äquivalent zur kostenlosen Hochschulbildung setzen, verlangte das Parlament in Schwerin am Donnerstag mit den Stimmen aller Fraktionen. Die Landesregierung wurde beauftragt, sich in Berlin für die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Ausbildung einzusetzen. Dazu gehöre ein möglichst vollständiger Abbau finanzieller Hürden bei der Berufsausbildung. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Wolfgang Waldmüller sagte, inzwischen beginne die Hälfte eines jeden Jahrgangs ein Studium. Ein Drittel breche vorzeitig ab. Zugleich habe sich die Zahl der Lehrlinge in MV seit 2005 um 57 Prozent reduziert. Das Handwerk suche Nachwuchs, auch für die Betriebsnachfolge.