Landtag : Landtag lehnt Gesetzesregelung für Frauenquote ab

von dpa

15. März 2018, 13:35 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern wird es bis auf weiteres keine Frauenquote für die Besetzung von Landtag und Kommunalvertretungen geben. Ein Antrag der oppositionellen Linken zur Änderung von Landes- und Kommunalwahlgesetz fand am Donnerstag im Schweriner Landtag keine Mehrheit. Nach einer emotionsgeladenen Debatte stimmte allein die Linke für die Gesetzesinitiative zugunsten eines höheren Frauenanteils in der Politik. Auch Redner der SPD äußerten Zustimmung für eine Quotenregelung, machten aber auf Hinderungsgründe im Grundgesetz aufmerksam. Am Donnerstagmorgen hatten Vertreter von Frauenrechts-Initiativen vor dem Landtag demonstriert. Im Schweriner Landtag beträgt der Frauenanteil derzeit 25,4 Prozent, im Bundestag 30,9 Prozent.