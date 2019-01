Landtag : Landtag macht sich stark für flächendeckenden 5G-Mobilfunk

Mecklenburg-Vorpommern will mit anderen Bundesländern die Vergabebedingungen für Mobilfunkfrequenzen zugunsten einer flächendeckenden Versorgung verändern. Der Landtag in Schwerin forderte die Landesregierung am Donnerstag in seltener Einmütigkeit auf, zügig eine entsprechende Bundesratsinitiative zu starten. Demnach sollen bei der bevorstehenden Versteigerung der 5G-Frequenzen durch den Bund nicht hohe Erlöse Ziel sein, sondern eine vollständige Netzabdeckung. «Wir wollen 5G an jeder Milchkanne», sagte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Waldmüller.

von dpa

24. Januar 2019, 10:40 Uhr

Noch vor Einführung der neuen Funktechnologie solle aber durch nationales Roaming dafür gesorgt werden, dass Mobilfunknutzer im Bedarfsfall auch Netze anderer Anbieter ohne Zusatzkosten nutzen können. Das lehnen die Betreiber in Deutschland bislang ab. Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) konstatierte eine systematische Benachteiligung dünn besiedelter Regionen, da sich dort der Bau teurer Funkmaste kaum lohne. «Ohne Mobilfunk geht aber heute nichts. Wir brauchen mehr Staat. Der Markt hat es nicht gerichtet.»