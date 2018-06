Landtag : Landtag: Nächste Stufe zur kostenfreien Kita

von dpa

27. Juni 2018, 15:50 Uhr

Im Dreistufen-Plan zur kostenfreien Kita in Mecklenburg-Vorpommern sollen Eltern vom 1. Januar 2019 an nur noch für maximal ein Kind zahlen. Der Landtag überwies die dazu notwendige Gesetzesänderung am Mittwoch einstimmig zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Die Opposition kritisierte zwar, dass tragfähige Konzepte zur Qualitätsverbesserung in der Kinderbetreuung und zur Personalsicherung fehlten, stimmte der Überweisung des Entwurfs aber zu. Im Herbst soll das neue Kita-Gesetz dann in zweiter Lesung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Geschwisterkindregelung sei «ein wichtiger Schritt für die komplett elternbeitragsfreie Kita in Mecklenburg-Vorpommern», die zum 1. Januar 2020 eingeführt werde, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).