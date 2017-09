Landtag : Landtag öffnet neuen Plenarsaal für Besucher

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 13:38 Uhr

Der neue Plenarsaal des Landtags in Schwerin steht unmittelbar vor der Fertigstellung. Noch vor den Abgeordneten soll die Bevölkerung den neu errichteten Sitzungssaal in Beschlag nehmen können. Für Samstagnachmittag lädt die Parlamentsverwaltung interessierte Bürger zu geführten Rundgängen durch den grundlegend umgestalteten Bereich des Schweriner Schlosses ein, das seit 1990 auch Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern ist. 2013 war bei laufendem Museums- und Landtagsbetrieb mit den Umbauarbeiten begonnen worden. Die Gesamtinvestitionen, die auch die Beseitigung schlimmer Brandfolgen und Arbeiten im Bereich des alten Plenarsaals umfassen, werden mit 30 Millionen Euro beziffert. Die erste reguläre Landtagssitzung im neuen Saal wird es an diesem Mittwoch geben.

