Landtag : Landtag soll Einführung Ehrenamtskarte beschließen

erstellt am 10.Nov.2017 | 14:38 Uhr

«Die Ehrenamtlichen haben mehr Anerkennung und wenigstens ein kleines «Danke» verdient», sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert am Freitag in Schwerin. Mehr als 43 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren seien ehrenamtlich aktiv - in Freiwilligen Feuerwehren, beim Technischen Hilfswerk, in Sportvereinen oder sozialen Organisationen. Die Ehrenamtskarte sei ein kleines «Danke» für große Leistungen, sagte Kokert.

Landtagsantrag für Ehrenamtskarte